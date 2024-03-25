Беспилотники атаковали ГРЭС в Ростовской области РФ. Над Одессой и Николаевом в Украине сбили "шахеды"

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Опубликовано: 25.03.2024 10:34 , Обновлено: 25.03.2024

Пожар произошел на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области России. По предварительным данным, причина - атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. В то же время в Украине рассказали о сбитых над Николаевской и Одесской областями "шахедах".

По информации Голубева, работники государственной районной электростанции быстро ликвидировали возгорание. Никто не пострадал, причины произошедшего пока неизвестны.

В то же время, продолжил губернатор Ростовской области, из эксплуатации вывели два энергоблока ГРЭС. «Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено”, - отметил Голубев.

[info_b]Внимание, в видео есть мат.[/info_b]

Как сообщил Telegram-канал Baza, несколько дронов атаковали станцию примерно в 2:30 ночи (по какому времени, не уточняется). По данным Telegram-канала “Новочеркасск сегодня”, местные жители услышали около трех часов ночи порядка 17 - 20 взрывов со вспышками в небе.

Российское Минобороны сообщило об 11 сбитых украинских беспилотниках ночью над Ростовской областью.

Дроны над Украиной

Как сообщили Силы обороны Юга Украины в своем Telegram-канале, российская армия атаковала дронами Николаевскую и Одесскую области.

Перед атакой, согласно данным украинской стороны, ВС РФ выпустили по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П, чтобы помешать работе ПВО. “Ракета потеряла боевую способность в воздухе”, - написали Силы обороны Юга Украины.

По четыре дрона типа Shahed-131/136 сбили украинские силы в Одесской и Николаевской областях, сообщил источник. В Николаевской области на “энергетическом объекте” вспыхнул пожар, который вскоре ликвидировали, пострадавших нет.

Кроме того, “шахед” попал в двухэтажный жилой дом в Николаеве, здание разрушилось, возникший пожар потушили. По предварительным данным, пострадали 11 человек, двоих госпитализировали.

Согласно информации Telegram-канала “Политика страны”, в Одессе обломки БПЛА ночью упали на объект энергетики, где вспыхнул пожар, часть города и населенные пункты рядом остались без электроснабжения. Пожар потушили, пострадавших нет.

Ранее Телеграф сообщал, что в ночь на 21 марта 2024 года ВС РФ обстреляли крупные объекты энергетики в Украине. О взрывах и попаданиях ракет сообщили городские власти в Днепре, Кривом Роге, Харькове. Информацию подтвердили и в Минобороны РФ.

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