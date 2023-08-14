Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в российском Белгороде

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Опубликовано: 14.08.2023 09:43 , Обновлено: 14.08.2023

Вечером 13 августа беспилотник врезался в жилую многоэтажку на окраине российского Белгорода. По данным губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате ЧП обошлось без пострадавших, однако повреждения получили 5 квартир и 16 машин, припаркованных у дома.

Происшествие зафиксировано в 17:43 по улице Есенина. По данным городской администрации и МЧС, в результате взрыва беспилотника обрушились плитки на фасаде дома с 7 по 13 этаж, в квартирах повыбивало стёкла в окнах, повреждены кондиционеры. К утру 14 августа специалисты завершили поквартирный обход и заявили о том, что несущая конструкция дома не пострадала.

Точные причины произошедшего в настоящее время выясняют следователи, а губернатор пообещал оказать помощь в восстановлении повреждений зданий, опубликовав фото с места ЧП:

Видеокадры с места ЧП также опубликовал телеграм-канал Shot:

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