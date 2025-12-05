Беспилотник поразил небоскреб в Грозном рядом с резиденцией Кадырова

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Опубликовано: 05.12.2025 14:20 , Обновлено: 05.12.2025

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) предположительно попал в высотное здание в деловом комплексе “Грозный-Сити”, которое располагается примерно в 800 метрах от официальной резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Об инциденте сообщили сразу несколько телеграм-каналов.

Чеченские власти официально не комментировали инцидент.

По предварительным данным и фото, просочившимся в сеть, взрыв произошел в 28-этажном бизнес-центре, где расположены офисы ряда республиканских органов власти, включая министерство по туризму, Совет безопасности, управление Минюста и представительство правящей партии “Единая Россия”.

На фотографиях, опубликованных рядом каналов (включая оппозиционный NYISO и прокремлевский Readovka), видно значительное повреждение фасада одной из башен комплекса. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.

Известно, что Росавиация в среду утром временно закрыла аэропорт Грозного “для обеспечения безопасности”, что часто происходит при угрозах с воздуха. К моменту публикации заметки ограничения были сняты.

Новость о разрушении пришла на фоне участившихся атак беспилотников на цели в Чеченской Республике. Ранее сообщалось о попаданиях в здание районного отдела ФСБ и территорию военного городка в Грозном.









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