Белый дом попросил Конгресс выделить $106 млрд Украине и Израилю - Reuters

Опубликовано: 20.10.2023 19:50 , Обновлено: 20.10.2023

Белый дом обратился к Конгрессу США с запросом о выделении пакета помощи в размере 106 млрд долларов для Украины и Израиля. Из них последнему полагается всего 14 миллиардов долларов, а Украине 61 миллиард долларов. В пакет вошли деньги и на другие смежные цели.

Годовой пакет помощи Украине предусматривает выделение 30 миллиардов долларов для Министерства обороны на помощь в поставках Украине оружия и пополнении американских запасов. Также предусмотрено $14,4 млрд на поддержку военной разведки в Украине и $481 млн на помощь перемещенным украинцам, прибывающим в США.

Также запрос включает расходы на иммиграционные цели (14 миллиардов долларов) и 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь (для Украины, Израиля и Газы), а также увеличение финансирования для противодействия влиянию Китая в Азии и развивающихся странах.

Таким образом Джо Байден попытался “сгруппировать” внешнеполитические расходы США, что, вероятно, позволит получить дополнительные голоса республиканцев в Конгрессе. Однако, поможет ли такой подход решить сразу несколько проблем - покажет только время.

Запрос был направлен Патрику Макгенри, временному спикеру Палаты представителей, на фоне сохраняющейся неопределенности в палате по поводу того, смогут ли республиканцы в ближайшее время объединиться вокруг постоянного спикера. У них есть большинство голосов к Конгрессе, но разногласия внутри республиканской партии пока не позволяют им выбрать главу нижней палаты парламента.