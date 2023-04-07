Белый дом обвинил Трампа в спешном выводе войск США из Афганистана

Опубликовано: 07.04.2023 08:34 , Обновлено: 07.04.2023

Администрация президента США Джо Байдена обвинила Дональда Трампа в «спешном выводе» американских войск из Афганистана в 2021 году. Об этом сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на доклад Совета национальной безопасности.

По информации агентства, в документе сказано, что созданные предыдущим президентом условия «сильно ограничивали» возможности Байдена принимать решения о том, как будет осуществляться вывод войск. Трампа обвинили в создании «максимально неблагоприятного баланса сил» в Афганистане к моменту вывода американских войск.

Кроме того, в Белом доме назвали ошибкой Трампа решения сократить численность войск, освободить заключенных талибов и сократить штат Госдепа, а также остановить оформление виз для афганцев, работавших на американское правительство.

В докладе также признают, что эвакуация американцев и их союзников из Афганистана должна была начаться раньше, но вина за задержку возлагается на афганское правительство и вооруженные силы, а также на оценки американских военных и разведывательного сообщества.

Напомним, через месяц после вывода войск США и НАТО из Афганистана талибы установили контроль практически над всеми провинциями страны. В августе они заняли Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани и представители его ближнего круга покинули страну.