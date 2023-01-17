Белый дом обвинил спикера Конгресса США в сговоре с "экстремистами" из MAGA
Белый дом выступил с призывом к спикеру Когресса США Кевину Маккарти раскрыть "секретные, закулисные сделки", которые тот заключил, чтобы его избрали главой нижней палаты конгресса США.
Администрация Байдена обвинила всю партию республиканцев в проведении экстремистской политики.
“Республиканцам Палаты представителей еще предстоит признаться американскому народу в секретных соглашениях, которые Кевин Маккарти заключил с большинством членов Maga, чтобы положить конец провалу на выборах их руководства”, - говорится в заявлении Белого дома.
“Но по мере того, как мы узнаем больше о том, что было согласовано за закрытыми дверями, становится ясно, что эти скрытые соглашения могут повлиять на жизнь каждого американца”, - говорится в заявлении Белого дома.
[info_b] Make America Great Again (MAGA — лозунг, использующийся преимущественно Дональдом Трампом начиная с его президентской кампании 2016 года. Теперь в США сформировалось ультраправое движение среди республиканцев с таким названием. Его сторонники позволяют расистские высказывания, выступают за запрет абортов и другие ультраконсервативные ценности. [/info_b]
В свою очередь, представитель Белого дома Эндрю Бейтс раскрыл, как он думает, подробности секретных сделок в партии республиканцев.
“Беспрецедентное повышение налогов для среднего класса и национальный запрет на аборты - это лишь проблеск секретных, закулисных сделок, которые спикер Маккарти заключил с экстремистскими членами MAGA. Те немногие соглашения, о которых мы знаем, коренным образом изменили бы нашу экономику разрушительным образом для работающих семей и ввели бы уголовную ответственность за принятие женщинами собственных решений в области здравоохранения. Какие еще скрытые сделки спикер Маккарти заключил за закрытыми дверями с самыми экстремистскими, ультра-магическими членами республиканской конференции Палаты представителей? Американский народ имеет право знать – сейчас, – именно поэтому мы призываем его немедленно обнародовать каждое из них”, - призвал он.