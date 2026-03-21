Белорусские госСМИ призвали жену Трампа посетить белорусские магазины: «Классный пиар»

Опубликовано: 21.03.2026 13:31 , Обновлено: 21.03.2026

Государственное агентство «Минск-Новости» в своем подкасте в соцсетях призвало президента США Дональда Трампа прилететь в Беларусь. Там назвали это возможностью «классного пиара» для главы Белого дома.

Ведущая подкаста Виктория Сенкевич заявила, что Дональд Трамп должен прилететь в Беларусь вместе со своей женой Меланией и с зятем Джаредом Кушнером, чьи предки родом из Новогрудка.

«Мелания посетит наши магазины, которым есть что показать. Это будет хорошей рекламой для Беларуси и классным пиаром для Трампа: прилететь в “последнюю диктатуру Европы”. Уверена, он это оценит», — предположила сотрудница госСМИ (государственных средств массовой информации).

Напомним, что ранее специальный посланник Дональда Трампа Джон Коул передал Президенту Беларуси приглашение прилететь в Вашингтон и заявил, что в США были разочарованы его отказом посетить заседание созданного президентом США «Совета мира» (инициативного органа при Белом доме).