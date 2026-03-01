Белавиа снова перенесла рейс из Дубая
На фоне продолжающихся обстрелов Дубая иранскими ракетами и беспилотниками государственная компания «Белавиа» сообщила, что снова переносит рейс из курортного города.
«Вчера мы сообщали о том, что рейс B2718 Дубай – Минск, который должен был вылететь из ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов) 28 февраля, перенесен на 08.00 1 марта. Однако из-за сохраняющихся ограничений на полеты в воздушном пространстве ОАЭ вылет борта откладывается», — рассказали в авиакомпании.
В ожидании вылета пассажиров рейса разместили в гостиницах, с ними на связи представители авиакомпании.
В Дубае закрыто небо, а значит, все авиакомпании отменили рейсы и ждут, когда можно будет направить самолеты, чтобы забрать своих пассажиров.
Тем временем Анвар Гаргаш, дипломатический советник президента ОАЭ, заявил, что иранские атаки на страны в Персидском заливе оставили Тегеран без союзников и поддержки.
«Иранская агрессия против государств Персидского залива была просчетом, и она изолировала Иран в критический момент. Ваша война — не с вашими соседями», — сказал он.
«Вернитесь к здравому смыслу, к своему окружению и ведите себя с соседями рационально и ответственно, прежде чем круг изоляции и эскалации расширится», — заявил он.