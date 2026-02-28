Белавиа предупредила об отменах из-за войны США, Израиля против Ирана

Опубликовано: 28.02.2026 13:38 , Обновлено: 04.03.2026

Белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» объявила, что корректирует планы полетов из-за закрытия воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, уже завтра, 1 марта, будет отменен рейс по маршруту Минск – Тель-Авив – Минск.

Пассажирам, купившим билет на рейс, предложили либо оформить возврат стоимости по месту их приобретения, либо перенести даты вылета. В компании уточнили, что также задерживается сегодняшний рейс из Дубая в Минск.

В «Белавиа» призвали пассажиров отслеживать актуальную информацию на табло вылета-прилета на сайте belavia.by и уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт. Там добавили, что делают «всё возможное, чтобы минимизировать дискомфорт для пассажиров в сложившейся ситуации».

Отмена полетов произошла на фоне начала на Ближнем востоке специальный военной операции США и Израиля на территории Ирана. В ответ Тегеран объявил своими целями все объекты США и Израиля на Ближнем Востоке.

Высокопоставленный иранский чиновник на условиях анонимности заявил телеканалу Al-Jazeera, что в ответе Тегерана на удары со стороны Израиля и США не будет “красных линий”. По словам чиновника, “все американские и израильские активы и интересы на Ближнем Востоке стали законными целями”.

“Мы ясно говорим Израилю, чтобы он готовился к тому, что произойдет”, — утверждает источник. Он также подчеркнул, что ответ будет публичным.

Тем временем белорусским туристам, которые уже находятся в регионе или только планируют поездку, стоит быть максимально осторожными. По возможности, лучше покинуть регион, а также неукоснительно следовать указаниям местных властей.