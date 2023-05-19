«Белавиа» объявила о запуске прямого рейса из Минска в Абу-Даби. Сколько стоит билет?

Опубликовано: 19.05.2023 12:06 , Обновлено: 31.03.2024

Белорусская авиакомпания с октября открывает прямые рейсы в Абу-Даби (столицу Объединенных Арабских Эмиратов). Названа стоимость перелета.

«Белавиа» с 3 октября запустит прямые рейсы в Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Добавится еще один город ОАЭ, куда можно будет улететь прямым рейсом из Минска — Абу-Даби. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и субботам. Время в пути — 6 часов 20 минут.

Вылет из Минска — в 00.50, прибытие в аэропорт Абу-Даби (AUH) — в 08.10. Обратные рейсы будут осуществляться в 9.10 с прилетом в Минск в 14.55. Время для всех аэропортов указано местное.

Стоимость билетов стартует от 259 евро в одну сторону и 443 евро — за полет туда-обратно.

[info_b]Абу-Даби станет третьим пунктом ОАЭ, куда авиакомпания «Белавиа» выполняет прямые регулярные рейсы. На данный момент белорусы могут добраться из Минска в Дубай и Шарджу.[/info_b]