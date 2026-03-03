Беларусь и Оман призвали прекратить войну и перейти к дипломатии

Опубликовано: 03.03.2026 22:08 , Обновлено: 04.03.2026

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков покорил о ситуации на Ближнем Востоке с министром иностранных дел Омана.

Бадр бин Хамад бин Хамуд Аль-Бусаиди заявил в ходе беседы с белорусским коллегой, что Оман выступает за дипломатическое решение кризиса.

“Белорусская сторона выразила поддержку усилиям Омана по установлению прочного мира в регионе, а также всем предпринимаемым им посредническим шагам”, - сообщили в МИД Беларуси.

Белорусская сторона также заявила о своей готовности приложить все усилия, которые будут способствовать деэскалации конфликта.