Байден заявил, что Путин «уже потерял Украину»

Опубликовано: 09.02.2023 11:02 , Обновлено: 09.02.2023

Президент США Джо Байден в интервью PBS NewsHour заявил, что президент России Владимир Путин «уже потерял Украину», добавив, что помощь Киеву не ограничена.

По словам американского лидера, Путин рассчитывал, что в Украине его « будут приветствовать все русскоязычные, скажут: «Заходи».

«Во-вторых, он думал, что произойдет то, что НАТО развалится, НАТО ничего не будет делать, они будут бояться действовать», — отметил Байден.

Однако, по его словам, «ничего из этого не происходит».

Байден подчеркнул, что НАТО координирует свои действия в поддержку Украины, несмотря на то, что российский президент «думал, что этого не будет».

«Путин уже потерял Украину», — заявил президент США.