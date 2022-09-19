Байден застрял на похоронах Елизаветы II

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Опубликовано: 19.09.2022 13:50 , Обновлено: 03.10.2022

Бронированный лимузин президента США Джо Байдена, у автомобиля даже есть прозвище "Зверь", утром 19 сентября застрял в пробке, когда он направлялся на похороны королевы.

Президент США и первая леди Джилл Байден прибыли в Лондон в воскресенье. Сегодня утром появились кадры, на которых лимузин “стоит” в пробке возле Марбл-Арч в Лондоне.

https://twitter.com/joe_armitage/status/1571761710796623874?s=20&t=hfglNPBA6zRbWBXdSb22yA

Кстати, большинство лидеров стран поехали на церемонию в автобусах. Только президенту США и ещё парочке разрешили прибыть туда на собственном транспорте.

Дипломаты из пяти стран, в том числе некоторые из группы наиболее промышленно развитых стран G7, заявили POLITICO, что хотят исключения для своих лидеров, ссылаясь на преклонный возраст или соображения безопасности.

[info_b] Что за “Зверь”?

В лимузине президента США под названием “Зверь” в дополнение к защитным мерам также есть запасы крови для экстренной медицинской помощи. Автомобиль герметично защищен от атак, оснащен приборами ночного видения, дымовыми завесами и масляными пятнами в качестве защитных мер от злоумышленников. NBC сообщила, что автомобиль оснащен броней из алюминия, керамики и стали; наружные стенки имеют толщину восемь 200 мм, окна многослойные и имеют толщину 130 мм. [/info_b]