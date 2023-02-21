Байден в Варшаве обратился с посланием к россиянам - "Киев силен как никогда"

🎥 Видео

Опубликовано: 21.02.2023 20:19 , Обновлено: 04.07.2024

Президент США 21 февраля выступил с речью в Варшаве, куда прибыл на следующий день после визита в Киев. Там он обратился, в том числе, и к россиянам.

“США и страны Европы не хотят уничтожить или взять под контроль Россию, Запад не собирается нападать на Россию, как заявляет Путин. А миллионы россиян хотят жить в мире с соседями. Эта война никогда не была необходимостью, это трагедия”, - обратился президент США к жителям России.

“Путин выбрал эту войну. Каждый новый день войны — это его выбор. Он может остановить ее своим словом. Но Украина не может просто перестать защищаться, поэтому мы вместе должны обеспечить ее обороноспособность, поэтому коалиция поставляет ей артиллерию, танки и ПВО”, - сказал Джо Байден.

“Не должно быть никаких сомнений. Наша поддержка Украины не поколеблется, НАТО не будет разделено, и мы не устанем”, - пообещал президент США.

“Украина сильна как никогда”

А начал свое выступление в Польше президент США с заявления о том, что Украина под руководством президента “с железной волей и решимостью” Зеленского выстояла.

“Год назад мир готовился к падению Киева. Что ж, я только что вернулся из визита в Киев и могу сообщить, что Киев силен как никогда, - заявил Байден в Варшаве. - Он стоит. И самое главное - свободен”.

“Когда Россия вторглась, испытанию подвергалась не только Украина. Весь мир столкнулся с испытанием на века. Европа подвергалась испытанию. Америка подвергалась испытанию. НАТО подвергалось испытанию. Все демократии подвергались испытанию”, - сказал он. Байден заявил, что союзники твердо противостоят агрессии России и будут это делать дальше.

По его мнению, Путин пытался “уморить мир голодом” и усугубить глобальный продовольственный кризис, но вместо этого США и G7 ответили на призыв обязательствами по преодолению кризиса и увеличению мировых поставок продовольствия.

“Путин думал, что он силен как никогда, но столкнулся с железной волей всех стран, во главе борьбы которох стоял Зеленский”, - заявил президент США. По его словам, совместными усилиями союзники сделают так, чтобы Россия уплатила дорогую цену за то, что она делает.

“Ибо свободные люди отказываются жить в мире безнадежности, и вы знаете, это был экстраординарный год во всех смыслах. Необычайная жестокость российских войск и наемников. Они совершали насилие, преступления против человечности без стыда и угрызений совести”, - заявил Джо Байден.

“Они стали мишенью гражданских лиц, принеся им смерть и разрушения. Использовали изнасилование как оружие войны. Похищенные украинские дети, разбомбленный железнодорожный вокзал, родильные дома, школы, детские дома. Никто, ни один человек не может отвести глаз от зверств, которые совершает Россия. Это отвратительно. Это отвратительно. Но также необычайной была реакция украинского народа и всего мира”, - сказал Джо Байден.

Джо Байден также предупредил власти России от попыток напасть на одну из стран НАТО. По его словам, все страны-союзницы готовы дать отпор согласно 5 статье устава Североатлантического альянса (нападение на одну страну НАТО влечет военный ответ всех).

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/disclosetv/status/1628077842524254221?t=aP1hKvoaYEsV5UHoWbqSWA&s=19”]

“Сейчас происходит переломный момент в истории, который определит будущее на десятилетие для людей всего мира. Это выбор между надеждой и страхом, свободой и неволей, ограничениями и возможностями. Нет более сладкого слова, чем “свобода”. На этом построена Америка. Пускай Бог благословит Героев Украины и всех тех, кто защищает свободу по всему миру”, - пожелал Джо Байден.