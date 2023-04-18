Байден решил ввести против Китая "беспрецедентные" санкции - Politico
Президент США Джо Байден решил ввести в отношении Китая беспрецедентные санкции. Ограничительные меры должны будут ограничить американские инвестиции в Китай.
Таким образом в Белом доме надеются сдерживать технологическое и военное развитие Пекина. Об этом американское издание Politico сообщило со ссылкой на свои источники, близкие к разработке пакета санкций.
Издание утверждает, что документ планируют опубликовать уже в апреле. Согласно неподтвержденным данным, Байден обяжет американский бизнес уведомлять правительство США о новых инвестициях в китайские технологические компании, а также введет запрет на ряд сделок в критических секторах, включая микропроцессоры.
Разработка санкций пришлась на особенно щекотливый момент для администрации Байдена, которая пытается сгладить напряженность и сохранить торговые связи с Пекином, поскольку экономики обеих стран балансируют на грани рецессии.
“Это хождение по канату подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается Байден в своих усилиях по обузданию одной из крупнейших военных и экономических держав мира”, - пишет издание.
Но антикитайский пыл достиг пика среди американских законодателей и общественности после того, как китайцы запустили воздушный шар-шпион над США в феврале. В то же время агрессивные действия США по разрыву отношений могут привести к риску ввергнуть обе страны в экономический кризис.
В дополнение к ожидаемому указу президента США об инвестициях, он также рассматривает потенциальный запрет на широко популярное китайское приложение TikTok.
Высокопоставленный торговый чиновник заявил на прошлой неделе, что США также могут повысить пошлины в отношении Китая, чтобы выразить свое “неудовольствие” невыполнением Пекином так называемой первой фазы торгового соглашения, подписанного при прошлом президенте Дональде Трампе