Байден решил обратиться к нации из-за банкротства двух крупных банков за двое суток. Что произошло?

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Опубликовано: 13.03.2023 14:18 , Обновлено: 13.03.2023

Президент США планирует выступить в понедельник с обещаниями о поддержании "устойчивой банковской системы". Все из-за внезапного банкротства двух крупных банков всего за двое суток. Разбираемся, что произошло в США с банками.

Президент США Джо Байден уже заявил в воскресенье, 12 марта, что по его указанию министр финансов США Джанет Йеллен и его главный экономический советник Лаэль Брейнард поработали с финансовыми регуляторами, чтобы гарантировать, что семьи и предприятия, пострадавшие от банкротств Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank, смогут получить доступ к своим счетам, и он пообещал привлечь виновных к ответственности.

“Я рад, что они (чиновники- ред.) быстро нашли решение, которое защищает американских рабочих и малый бизнес, а также обеспечивает безопасность нашей финансовой системы. Решение также гарантирует, что доллары налогоплательщиков не будут подвергнуты риску”, - говорится в заявлении Байдена.

“Я твердо намерен привлечь виновных в этом беспорядке к полной ответственности и продолжить наши усилия по усилению надзора и регулирования крупных банков, чтобы мы больше не оказались в таком положении”, - добавил он.

Тем временем, администрация Байдена решила предпринять решительные и чрезвычайные действия в воскресенье, чтобы оказать федеральную поддержку всем владельцам счетов Silicon Valley Bank (Банк Силиконовой долины), чтобы обеспечить доступ ко всем средствам в понедельник.

Ранее в воскресенье у Байдена заявили, что правительство не будет спасать Silicon Valley Bank (SVB), при этом ряд американских законодателей высказались против такой идеи.

Банк Силиконовой долины был одним из 20 крупнейших коммерческих банков Америки и в настоящее время находится под контролем Федеральной корпорации по страхованию вкладов США после того, как он оказался не в состоянии вернуть деньги клиентам, которые хотели снять их со своих счетов. Хотя эксперты развеяли опасения по поводу более широкого распространения волны банкротств, крах банка может иметь значительные последствия для стартап-сектора и технологического сектора, сообщает CNN.

[info_b]Согласно последнему годовому отчету SVB, к концу 2022 года незастрахованные депозиты его клиентов составляли не менее 151,5 миллиарда долларов. Иностранные депозиты достигли по меньшей мере 13,9 миллиарда долларов и также не были застрахованы.[/info_b]

Кто виноват?

Некоторые республиканцы обвинили Байдена в развязывании многотриллионной волны расходов, которая вызвала высокую инфляцию и вынудила Федеральную резервную систему придерживаться стратегии высоких процентных ставок, что сделало некоторые банки более уязвимыми.

“У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство моим словам банки уже начали банкротиться”, - заявил Экс-президент США Трамп.

В свою очередь, сенатор Берни Сандерс, независимый кандидат от штата Вермонт и двукратный кандидат в президенты от Демократической партии, утверждает, что банкротство банка сталл “прямым результатом абсурдного” ослабления финансовых правил экс-президентом Дональдом Трампом.

Тем временем, в США власти закрыли другой американский банк Signature Bank из-за “системных рисков”. Однако и в данном случае, все вкладчики получат доступ к своим счетам, чтобы вывести деньги.

Почему SVB обанкротился?

Многие технологические компании использовали SVB для хранения наличных, которые они откладывали для выплаты заработной платы и других деловых расходов, что привело по началу к притоку депозитов в банк, написало британское издание The Guardian. В свою очередь, банк инвестировал большую часть средств со счетов, как это делают все банки.

Семена ее краха были посеяны, когда он вложил значительные средства в долгосрочные государственные облигации США, в том числе обеспеченные ипотекой. Они были, во всех отношениях, так же безопасны, как и сами дома.

Но облигации имеют обратную зависимость от процентных ставок; когда ставки растут, цены на облигации падают. Поэтому, когда Федеральная резервная система начала быстро повышать ставки для борьбы с инфляцией, портфель облигаций SVB начал значительно терять в цене.

Если бы SVB смог удерживать эти облигации в течение нескольких лет, пока не наступит срок их погашения, тогда он получил бы свой капитал обратно. Однако, поскольку за последний год экономические условия ухудшились, особенно пострадали технологические компании, многие клиенты банка начали снимать средства со своих счетов.

У SVB не было достаточно наличных денег на руках, и поэтому он начал продавать некоторые из своих облигаций с большими убытками, напугав инвесторов и клиентов. Прошло всего 48 часов с момента, когда компания сообщила о продаже активов, до ее краха.