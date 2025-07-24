Байден продал свои мемуары за 10 млн долларов

Опубликовано: 24.07.2025 19:07 , Обновлено: 24.07.2025

82-летний экс-президент США Джо Байден заключил сделку с издательством Hachette Book Group на сумму около 10 миллионов долларов аванса, сообщили The Wall Street Journal люди, знакомые с ситуацией.

Как будет называться книга Байдена, еще не известно. Также пока не указываются сроки сдачи мемуаров в печать и их публикации. Дело в том, что бывший глава Белого дома еще не закончил свою автобиографию. Когда он ее завершит, будет зависеть от состояния здоровья, сообщила газета.

Ранее в этом месяце Байден заявил, что “работает как проклятый”, чтобы написать мемуары, документирующие его президентство.

82-летний бывший президент, объявивший, что у него диагностирована агрессивная форма рака предстательной железы, сказал, покидая свой пост в январе: “Я не собираюсь исчезать из виду или из сердца вон”.

Аванс в размере 10 миллионов долларов - это немного больше, чем 8 миллионов долларов, которые Байден получил за свои мемуары 2017 года под названием “Обещай мне, папа” о его отношениях с покойным сыном Бо.

Как сообщал Axios в январе, книга даст “шанс Байдену полностью изложить свои взгляды на то, чего он достиг и почему отказался от гонки в 2024 году.

Другие президентские мемуары в США также принесли большие деньги бывшим членам семей первого президента.

В 2017 году ставки за глобальные права на две книги бывшего президента Обамы и его жены Мишель превысили 60 миллионов долларов.

Согласно многочисленным сообщениям, бывший президент США Клинтон получил аванс в размере 15 миллионов долларов за свою автобиографию “Моя жизнь”, опубликованную в 2004 году.