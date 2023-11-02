Байден призвал к "паузе" в войне Израиля и ХАМАСа

Опубликовано: 02.11.2023 07:56 , Обновлено: 02.11.2023

Президент США выступал примерно перед 200 людьми, когда протестующий крикнул: "Как раввин, мне нужно, чтобы вы призвали к прекращению огня прямо сейчас". Байден ответил: "Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает, что нужно дать время вывести заключенных".

Позднее Белый дом уточнил, что Байден имел в виду заложников, удерживаемых ХАМАСом после его нападения на Израиль 7 октября, в результате которого 1400 человек были убиты и более 200 взяты в заложники.

Администрация Байдена ранее заявила, что поддерживает “гуманитарную паузу”, чтобы начать доставку помощи в Газу и освобождение заложников. Байден поддержал Израиль, но в последние недели он немного изменил оценки по мере ухудшения гуманитарной ситуации в Газе и роста числа погибших среди гражданского населения.

Президент США также столкнулся с усиливающимся давлением со стороны правозащитных групп, коллег-мировых лидеров и даже либеральных членов его собственной Демократической партии, которые заявляют, что израильские бомбардировки Газы являются коллективным наказанием и что настало время для временного прекращения огня.

[info_b]Разница между прекращением огня и паузой может показаться семантической, но пауза обычно считается менее формальной и более короткой, чем прекращение огня.[/info_b]

Ранее управляемое ХАМАСом министерство здравоохранения Газы заявило, что по меньшей мере 8 796 палестинцев, включая 3 648 детей, были убиты в результате израильских ударов с начала конфликта.