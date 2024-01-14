Байден пригрозил, что республиканцы "ужасно дорого заплатят" за препятствие помощи Украине

Опубликовано: 14.01.2024 13:26 , Обновлено: 14.01.2024

Президент США Джо Байден заявил во время брифинга для прессы в субботу, что республиканцам придется "ужасно дорого заплатить", если они будут мешать предоставлять военную помощь Украине.

Ранее республиканцы в Сенате США заблокировали законопроект о дополнительном финансировании, который включал помощь Украине в размере 61 миллиарда долларов, в ходе процедурного голосования, состоявшегося 6 декабря.

Республиканцы в обеих палатах Конгресса потребовали ужесточения пограничного контроля в США в обмен на поддержку и заявили, что законопроект не соответствует их требованиям. В преддверии голосования 6 декабря Байден выступил с обращением, в котором призвал Конгресс принять законопроект, предупредив, что бездействие пойдет только на пользу Владимиру Путину, президенту России.