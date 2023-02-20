Байден предсказал Украине победу после тяжёлых недель боёв. Или лет...

Опубликовано: 20.02.2023 13:58 , Обновлено: 04.07.2024

Джо Байден, выступая вместе с Зеленским в Киеве перед журналистами 20 февраля, заявил, что Украину ожидают недели тяжёлых боёв. Однако президент США подчеркнул, что ВСУ уже смогли один раз опровергнуть все прогнозы.

“Это самая большая наземная война в Европе за три четверти века. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать”, — заявил президент США.

“Впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель путина – стереть Украину с карты… Но он уже терпит поражение, а Запад будет поддерживать Украину, сколько потребуется”, - пообещал Джо Байден.

По словам Владимира Зеленского, Штаты и весь Запад должны помочь остановить войну в Украине. Но для этого им потребуется “сделать Украину еще сильнее”. Все для того, чтобы Киев смог победить уже в этом году: “Мы должны сделать так, чтобы этот год стал годом победы”.

Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с Джо Байденом вопросы поставки дальнобойных систем. Джо Байден заверил своего украинского коллегу, что именно для обсуждения поставок новых вооружений и приехал в Киев.

«Я думаю, что было бы критически важно не оставить никакого сомнения в том, что США поддерживают Украину в ее войне против жестокой агрессии», – отметил президент США и пообещал, что кроме военной помощи, Украине будут выделены миллиарды в виде бюджетных средств.