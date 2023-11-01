Байден пообещал наложить вето на помощь Израилю. Из-за Украины?

Опубликовано: 01.11.2023 10:45 , Обновлено: 01.11.2023

Президент США Джо Байден пообещал наложить вето на предложенный республиканцами пакет помощи Израилю, если там не будет и многомиллиардная сумма для Украины. Также в Белом доме пригрозили сократить финансирование Службы внутренних доходов (IRS).

“Этот законопроект вреден для Израиля, для ближневосточного региона и для нашей собственной национальной безопасности”, - заявили в Белом доме.

Администрация Байдена утверждает, что предложение Республиканской партии знаменует собой отход от двухпартийного единства.

“Конгресс последовательно работал в двухпартийной манере, чтобы предоставить Израилю помощь в области безопасности, и этот законопроект угрожает подорвать этот давний подход, - говорится в заявлении. - Отделение помощи Израилю в области безопасности от других приоритетов в дополнении к национальной безопасности будет иметь глобальные последствия”

Ранее стало известно, что пакет Республиканской партии, обнародованный в понедельник, предусматривает помощь Израилю в его борьбе с ХАМАСом в размере 14,3 миллиарда долларов. Однако республиканцы потребовали, чтобы помощь Украине и Тайваню были одобрены отдельно, а не одним пакетом с Израилем, как предложил Байден.

На прошлой неделе Белый дом попросил одним пакетом о дополнительном финансировании национальной безопасности примерно на 106 миллиардов долларов, который включал деньги для Израиля и Украины, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ.