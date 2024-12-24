Байден одобрил оборонный бюджет США на 895 млрд долларов. Каких уступок потребовал от Конгресса?

Опубликовано: 24.12.2024 10:40 , Обновлено: 24.12.2024

Президент США Джо Байден 23 декабря подписал закон, которым одобрил оборонный бюджет США на 2025 год. Он предполагает увеличение общих военных расходов страны до 895 млрд долларов. Однако, сам Байден, комментируя документ, заявил, что некоторые его положения "вызывают обеспокоенность" и призвал Конгресс США отменить ряд ограничений "как можно скорее".

Подписанный Байденом документ предусматривает значительное повышение заработной платы военнослужащим - на 14,5% для младших чинов и на 4,5% для остальных. В нём также закреплён более конфронтационный подход к Китаю, включая создание спецфонда для военной помощи Тайваню, по аналогии с тем, из которого США сейчас выделяют помощь Украине. Также новый оборонный бюджет предполагает увеличение инвестиций в новые военные технологии, включая искусственный интеллект, и поддержку производства боеприпасов в США.

Тем не менее, как заявил Байден, “некоторые положения закона вызывают обеспокоенность” у уходящей администрации Белого дома.

Так, Байден высказался против введения запрета на оплату медицинского обслуживания для детей военных, которые хотят сменить свой биологический пол. Ранее Сенат США принял этот законопроект с большим перевесом голосов (85 против 14).

“Ни один военнослужащий не должен выбирать между доступом к медицинскому обслуживанию своей семьи и своим призванием служить нашей стране”, - категорично заявил американский президент.

Он также призвал Конгресс США снять ограничения, прописанные в подписанном им законе, по использованию денег, выделенных Министерству обороны, на перевод заключенных из тюрьмы на базе Гуантанамо.