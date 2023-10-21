Байден объявил о приближении «нового мирового порядка». Ближайшие пять лет определят десятилетия?

Опубликовано: 21.10.2023 20:55 , Обновлено: 21.10.2023

Президент США Джо Байден 20 октября на предвыборном приеме в Вашингтоне заявил, что мир подошёл к переломному моменту, после которого установится "новый мировой порядок". При этом он заявил, что США останутся ведущей нацией из-за своей важности.

“И я — несмотря на все ужасные вещи, которые происходят, хотите верьте, хотите нет, я настроен оптимистично. Послушайте, мы находимся на переломном этапе истории — буквально на переломном этапе истории. И это означает, что решения, которые мы примем в ближайшие четыре или пять лет, будут определять, как будут выглядеть следующие четыре или пять десятилетий. И это— это факт”, — заявил Джо Байден.

По словам президента США, от того, как будет действовать именно Белый дом и американская нация, будет зависеть многое.

В качестве примера он привел ситуацию в Украине. Россия заявила, что в течение пяти дней, если Соединенные Штаты не поддержат Украину, они пойдут ко дну, рассказал он. По словам Джо Байдена, США так не поступили, а вслед за ними и другие страны помогли Украине.

“Не я, а Соединенные Штаты Америки являются причиной этого, возглавляя мир. Мы, как сказала Мадлен Олбрайт, важнейшая нация. Мы - важнейшая нация”, - сделал он вывод.

«Я думаю, что у нас есть возможность сделать что-то, если мы достаточно смелы и уверены в себе, чтобы объединить мир так, как никогда раньше. Мы жили в послевоенном периоде в течение 50 лет, и все работало чертовски хорошо, но это выдохлось. Нужен новый — новый мировой порядок в некотором смысле», — заявил Байден.

“Но если каждый из нас не сделает шаг вперед, если мы уйдем — если мы уйдем, кто… кто останется? Если мы сделаем то, что, я знаю, мы можем сделать, мы сможем изменить историю”, - поделился Байден мыслями.

Джо Байден также признался, что ХАМАС напал на Израиль, чтобы помешать налаживанию мира на Ближнем Востоке. Президент США рассказал, что одной из причин нападения ХАМАС на Израиль стало желание сорвать нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии. По словам Байдена, власти Саудовской Аравии были готовы признать Израиль. «Знаете что? Саудиты хотели признать Израиль… и они вот-вот бы признали Израиль. И это бы объединило Ближний Восток», — сказал президент США.