Байден обвинил Россию и COVID-19 в глобальной инфляции

Опубликовано: 08.02.2023 08:44 , Обновлено: 08.02.2023

Президент США Джо Байден во время выступления перед Конгрессом с ежегодной речью заявил, что война в Украине стала «испытанием на века» для всего мира, а также обвинил Россию и коронавирус в глобальной инфляции.

«Это стало испытанием на века. Испытанием для Америки. Испытанием для всего мира», — сказал Байден и пообещал поддерживать Украину «столько, сколько это будет нужно».

Он также подчеркнул, что США смогли «выстоять» и создали глобальную коалицию, объединили НАТО против «агрессии».

Кроме того, американский президент заявил, что «война Путина в Украине», а также пандемия коронавируса стали причиной глобальной инфляции.

«Потому что пандемия непосредственно нарушила наши цепи поставок, а несправедливая и жестокая война Путина в Украине привела к перебоям в снабжении энергией и продовольствием, заблокировала вывоз зерна из Украины», — сказал Байден.