Байден обвинил Маска в содействии "распространению лжи по всему миру"

Опубликовано: 05.11.2022 11:52 , Обновлено: 05.11.2022

Президент Джо Байден в пятницу обрушился на Илона Маска, заявив, что миллиардер купил платформу социальных сетей, которая «распространяет ложь по всему миру».

Об этом президент США заявил на сборе средств от Демократической партии в Роузмонте, штат Иллинойс, недалеко от Чикаго. “В Америке больше нет редакторов”, - добавил он.

Замечания Джо Байдена последовали за новостями в пятницу о том, что Twitter уволил тысячи сотрудников по всей компании – серьезный раунд сокращения расходов, который потенциально может перевернуть работу одной из самых влиятельных платформ в мире через неделю после того, как она была приобретена Маском.

За приобретением быстро последовали сообщения о всплеске расистских комментариев и разжигания ненависти на платформе, и в последние дни несколько крупных рекламодателей приостановили кампании в Twitter.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила журналистам ранее в пятницу, что Байден был “откровенен о важности того, чтобы платформы социальных сетей продолжали предпринимать шаги по сокращению разжигания ненависти и дезинформации”.

“Это убеждение распространяется на Twitter, оно распространяется на Facebook и любые другие платформы социальных сетей, где пользователи могут распространять дезинформацию”, - продолжила она.

В свою очередь, Илон Маск отверг обвинения в том, что на платформе Twitter не будет модерации.

Американский бизнесмен и новый владелец соцсети Twitter Илон Маск сообщил, что политика проверки контента в Twitter «остается абсолютно неизменной». Об этом Маск соотщил в Twitter.

«Опять же, чтобы внести ясность, твердая приверженность Twitter к модерации контента остается абсолютно неизменной. На самом деле, на этой неделе мы видели, что количество высказываний, разжигающих ненависть, иногда опускалось «ниже» предыдущих норм, вопреки тому, что вы можете прочитать в прессе», — сообщил Маск.

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