Байден и Зеленский рассказали как ценят друг друга

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Опубликовано: 21.12.2022 22:56 , Обновлено: 04.07.2024

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена началась в Вашингтоне. Президент США Джо Байден напомнил про 300 дней вторжения России в Украину, выступая перед журналистами в среду вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

“Господин президент, хорошо, что вы снова здесь, - сказал Байден Зеленскому. - Для меня большая честь быть рядом с вами в совместной борьбе во время жестокой войны, которую ведет Путин”.

“Трудно поверить, что уже прошло 300 дней, и Путин предпринял жестокое нападение на право украинцев на существование как нации и нападение на невинных украинских людей без какой-либо иной причины, кроме как для запугивания”, - добавил Байден, напомним про российские атаки на энергетику и гражданскую инфраструктуру.

Путин “пытается использовать зиму в качестве оружия”, сказал Байден. Он заверил, что американцы вместе с европейскими союзниками поддерживают Украину.

В свою очередь, Владимир Зеленский на английском также признался, что “для него большая честь” находиться в Белом доме, поскольку он очень благодарен президенту США и “простым людям” Америки за их поддержку.

“Спасибо от наших людей, вашим людям, американцам. Я действительно ценю это… Трудно выразить словами, как мы ценим [вашу помощь]… для меня большая честь быть здесь”.

Затем президент Украины вручил Джо Байдену медаль. «Ну, незаслуженно, но ценю», — ответил Байден. А потом заявил, что украинский народ “вдохновил мир” своим мужеством и стойкостью. “Президент Зеленский, Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, мы поддерживаем вас, вы стали великим лидером”, - добавил он.

Кстати, Владимир Зеленский передал Джо Байдену боевую медаль от украинского солдата, воюющего в Бахмуте. По его словам, капитан ВСУ, с которым он встретился вчера, попросил его передать свою боевую медаль президенту США за его “храбрость”.

“Один парень, который действительно настоящий герой, настоящий капитан, и он попросил меня передать его награду, и он попросил меня передать его награду президенту Байдену, - сказал Зеленский. - Он очень храбрый, и он сказал, отдайте это очень храброму президенту, и я хочу вручить вам, это крест за военные заслуги”.