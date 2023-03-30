Бахмут превратился в "настоящую бойню" русских солдат - Глава Генштаба США

Опубликовано: 30.03.2023 12:53 , Обновлено: 30.03.2023

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил американским законодателям в среду, 29 марта, что битва за Бахмут превратилась для россиян в "настоящую бойню".

“Сейчас они ведут боевые действия в первую очередь в Бахмуте. Вероятно, это около 6000 наемников и, возможно, еще 20 или 30 000 мобилизованных, многие из которых выходят из тюрем”, - сказал Милли Комитету Палаты представителей по вооруженным силам выступая вместе с министром обороны США Ллойдом Остином.

“И они несут огромное количество потерь в районе Бахмута; украинцы причиняют этим парням много смертей и разрушений”, - по словам Милли, битва за Бахмут превратилась для русских в настоящую бойню”.

“Украинцы проводят очень эффективную зональную оборону, которая, как доказано, очень дорого обходится русским. Примерно за последние 20-21 день русские не добились никакого прогресса в Бахмуте и его окрестностях, - сказал он. - Так что для русских это праздник бойни. Их бьют в окрестностях Бахмута, и украинцы сражались очень, очень хорошо”.

В свою очередь, глава российской частной военной компании Евгений Пригожин ранее в среду заявил в аудиообращении, что битва за город “уже практически уничтожила украинскую армию”, но добавил, что ЧВК “Вагнер” также “был изрядно потрепан”.

В министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что сам Бахмут и холмы, расположенные рядом с ним, “являются удобной территорией для обороны”.

“Если бы мы вышли из него, это означало бы необходимость обороняться в другом месте, где нет такой удобной формы местности”, – пояснил министр обороны.

В свою очередь, в американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что россияне захватили порядка двух третей населенного пункта.

Тем временем, ВСУ провели успешную операцию под Бахмутом, сообщила британская разведка. По данным ведомства, украинские военные оттеснили россиян от одной из линий снабжения Бахмута. Однако бои за город продолжаются, хотя количество атак российских войск по сравнению с последними неделями сократилось.

“Одним из ключевых достижений ВСУ стала операция по оттеснению российских боевиков ЧВК «Вагнер» с маршрута 0506. Эта дорога стала важной линией снабжения для украинских защитников. Группа “Вагнер” ранее находилась в пределах нескольких сотен метров от маршрута”, - говорится в сводке.