"Бабахнуло так..." - В Крыму подорвали поезд - РосСМИ

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Опубликовано: 18.05.2023 09:27 , Обновлено: 18.05.2023

Российские СМИ сообщили, что 18 мая на перегоне Симферополь — Севастополь поезд сошел с рельсов. Некоторые источники заявили о взрыве. Местные власти объявили о прекращении движения поездов.

«Пассажиры на эти станции будут доставляться автобусами. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — заявил местный чиновник Олег Крючков.

А то же время, тг-каналы Baza, 112 и Mash поспешили сообщить, что 18 мая утром на железной дороге в Симферопольском районе Крыма произошел взрыв. В результате происшествия с путей сошли 5 вагонов с зерном.

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По данным Базы, подрыв ж/д-полотна произошел недалеко от Бахчисарая. А тг-канал Mash сообщил, что взрыв произошел в начале состава. Повреждены 50 метров полотна, диаметр воронки под рельсами — около 15 метров, глубина около двух. “Со слов очевидцев, бабахнуло так, что звуки слышали в соседних сёлах”, - написали в этом ТГ-канале.

Позднее сход поезда подтвердили местные власти. “В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет, на месте работают заместитель Председателя Совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства”, - сообщил назначенный Россией глава администрации полуострова.

“Крымская железная дорога” объяснила сход поездов с зерном в Крыму “вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта”.