Азербайджан провел Парад победы в Степанкерте

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Опубликовано: 08.11.2023 15:11 , Обновлено: 08.11.2023

Власти Азербайджана устроили 8 ноября военный парад в бывшей столице Нагорного Карабаха Степанакерте (в Азербайджане его называют Ханкенди). Таким образом азербайджанцы отметили государственный праздник, установленный в недавнем 2020 году.

День победы Азербайджана отмечают в честь взятия города Шуша, который также ранее входил в состав самопровозглашенного Нагорного Карабаха (Арцах). В Азербайджане считают Армению оккупантом из-за ее контроля над Нагорным Карабахом почти три десятилетия.

На параде выступил президент Ильхам Алиев. “Азербайджанский народ на протяжении многих лет в период оккупации бил в одну точку, чтобы наши земли поскорее были освобождены от оккупантов. Мы приближали этот священный день ежедневно, ежечасно своим трудом и работой”, - заявил он.

С днём победы над Арменией поздравил Азербайджан и посол Украины. Россия поздравления официально не отправляла. На сайте посольства Беларуси в Азербайджане ничего по поводу праздника так же не опубликовано.