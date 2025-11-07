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Азербайджан объявил о переводе своей армии на стандарты НАТО

Азербайджан объявил о переводе своей армии на стандарты НАТО
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что армия страны перейдёт на стандарты НАТО. Такое заявление он сделал во время визита в страну делегации Североатлантического альянса.

Он отметил, что процесс модернизации азербайджанской армии будет продолжен. Алиев подчеркнул, что в этом контексте Азербайджан тесно сотрудничает с турецкой армией и готов к расширению отношений с Альянсом.

Президент Ильхам Алиев также заявил, что Азербайджан достиг главной цели со дня обретения независимости в начале этого века — освобождения своих земель.

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