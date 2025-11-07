Азербайджан объявил о переводе своей армии на стандарты НАТО

Опубликовано: 07.11.2025 10:00 , Обновлено: 07.11.2025

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что армия страны перейдёт на стандарты НАТО. Такое заявление он сделал во время визита в страну делегации Североатлантического альянса.

Он отметил, что процесс модернизации азербайджанской армии будет продолжен. Алиев подчеркнул, что в этом контексте Азербайджан тесно сотрудничает с турецкой армией и готов к расширению отношений с Альянсом.

Президент Ильхам Алиев также заявил, что Азербайджан достиг главной цели со дня обретения независимости в начале этого века — освобождения своих земель.