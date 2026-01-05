Аятолла Хаменеи приготовился к побегу из Ирана в Россию - The Times

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Опубликовано: 05.01.2026 13:09 , Обновлено: 04.03.2026

Британская газета The Times сообщила, что по ее сведениям, глава Ирана аятолла Хаменеи уже спланировал на экстренный случай свой отход с группой ближайших соратников и родственников в Москву.

По данным источника газеты в британской разведке, в эвакуационную группу войдут ближайшие помощники и члены семьи числом не более 20 человек. Это произойдет только в случае, если аятолла будет видеть, что ситуация в стране из-за протестов вышла из-под контроля, а армия и силы безопасности начнут дезертировать и переходить на сторону протестующих.

Ушедший год и первые дни нового показали, что власти некоторых стран, причисленные Вашингтоном к так называемой “оси зла”, оказались неустойчивыми как ко внутренней нестабильности так и внешнему воздействию. Побег из Сирии Асада и его семьи, захват Мадуро в Венесуэле, беспорядки в Иране, а также угрозы со стороны Дональда Трампа Тегерану - вынудили власти страны пересмотреть свое отношение к способности удержать под контролем ситуацию.

«План Б предусматривает эвакуацию Хаменеи и его самого близкого круга соратников и родственников, включая его сына и назначенного наследника Моджтабу, — сообщил источник в разведке газете The Times. - Хаменеи в случае бегства направится в Москву, поскольку для него просто нет другого места”. По его словам, Хаменеи также «восхищается Путиным, а иранская культура во многом ближе к русской».

В Иране не скрывают опасений, что США могут развязать настоящую войну с Тегераном. «Новое беззаконие делает все менее стабильным и повышает вероятность войны», — сказал Джамал Абди, президент Национального ирано-американского совета (НИАС).

«Независимо от того, увлечется ли Трамп «точечной» сменой режима или даст Нетаньяху американское одобрение для подобных действий, трудно не заметить, как это придаст импульс многочисленным игрокам, подталкивающим к возобновлению войны с Ираном», - заявил эксперт.

По последним данным в иранской столице и других городах периодически вспыхивают протесты, в то время как на западе страны беспорядки усилились.

Демонстрации начались в прошлое воскресенье с забастовки владельцев магазинов, вызванной экономическими проблемами, но с тех пор расширились по масштабу и охвату, и протестующие выдвигают политические требования.

В самом Тегеране, как сообщило агентство Fars, демонстранты скандировали лозунги, в том числе «Смерть диктатору», но, помимо метания камней и поджога мусорных баков, серьезных инцидентов не наблюдалось.

Агентство сообщило, что ситуация в Тегеране «контрастирует с усилением насилия и организованных нападений в других регионах, особенно на западе страны».