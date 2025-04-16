Автопилот по-варшавски? В Польше белорус во время езды вылез на крышу машины, устроил несколько ДТП и разделся догола

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Опубликовано: 16.04.2025 10:01 , Обновлено: 16.04.2025

Дорожная полиция и экстренные службы Варшавы столкнулись с нетривиальным инцидентом на скоростной трассе S8. 35-летнего белоруса задержали после того, как сначала ехал на крыше своего «самоуправляемого» автомобиля, затем попал в ДТП, разбил стекло в другой машине, разделся догола и пытался скрыться по оживлённой трассе, ведя себя при этом «агрессивно».

Как это было?

По версии свидетелей, всё началось с того, что мужчина на своём красном Hyundai сначала спровоцировал ДТП с BMW на улице Глубоцкой. Затем, выехав на скоростную трассу S8, он, «по только ему известным причинам», вылез из машины и оказался на её крыше, в то время как автомобиль продолжал неуправляемое движение по правому ряду. Судя по видео, попавшему в Сеть, мужчина даже пытался жестами «указывать» направление движения своей машине-«беспилотнику».

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Этот сюрреалистический «заезд» продлился недолго. Hyundai съехал на обочину, зацепил отбойник, и водитель-«каскадёр» потерял равновесие, упав за ограждение. Но и на этом приключения не закончились: автомобиль, оставшись без управления, продолжил движение и врезался во впереди едущий фургон.

Сам же 35-летний «герой» не собирался сдаваться. По информации пресс-секретаря скорой помощи Петра Овчарского, мужчина «оказался на проезжей части, разделся догола, шёл по трассе S8, был агрессивен». Задержали его случайные свидетели, которые и вызвали полицию. При задержании мужчина также успел выбить стекло во встреченном им на пути Nissan.

Что говорят власти?

Овчарский подтвердил основные факты и сообщил, что после оказания медпомощи мужчину доставили в больницу.

Представитель варшавской полиции Павел Хмура позже дополнил картину, рассказав, что на трассе S8 Hyundai врезался ещё в два автомобиля. Он также подтвердил, что задержанный — 35-летний белорус.

По неофициальным данным репортёра tvnwarszawa.pl, задержанный признался полицейским, что употреблял наркотики.

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