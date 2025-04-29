Автобус с белорусами перевернулся под Варшавой

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Опубликовано: 29.04.2025 10:30 , Обновлено: 29.04.2025

Крупное ДТП с участием пассажирского автобуса, среди пассажиров которого были и белорусы, произошло рано утром на скоростной трассе S2 в районе Варшавы (район Урсынув/Давиды). Ситуацию усугубил второй инцидент. Во время спасательной операции в пожарный автомобиль, обеспечивающий безопасность на месте аварии, врезался грузовик. В результате двух происшествий, по последним данным, пострадали 17 человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Около 3 часов ночи автобус дальнего следования, в котором находилось 26 пассажиров и водитель, по невыясненным пока причинам на съезде с трассы S2 на S7/S79 потерял управление, врезался в ограждение, перевернулся на бок и ударился в фонарный столб. По данным Onet, автобус принадлежит компании, организующей рейсы между Минском и Варшавой.

Во время оказания помощи пострадавшим из автобуса, в пожарный автомобиль, принадлежащий добровольной пожарной части Давиды, влетел грузовик. Его водитель (по данным miejskireporter.pl, гражданин Украины) оказался зажат в кабине, для его извлечения понадобились гидравлические инструменты.

Всего госпитализировано 17 человек. Из них 15 — пассажиры автобуса в возрасте от 17 до 59 лет. Сообщается, что это граждане Беларуси (по предварительным данным, один), Украины, Испании, России и Польши.

Также пострадали три человека из второго ДТП: водитель грузовика, водитель пожарной машины и спасатель из Государственной пожарной службы.

Состояние двух пострадавших оценивается как тяжёлое — это водитель грузовика и один из пассажиров автобуса.

Типы травм у всех пострадавших — в основном ушибы головы, грудной клетки, травмы рук и ног.

На место прибыло 7 карет скорой помощи («Meditrans»), 23 пожарных расчёта (включая специализированные группы), полиция. Спикер «Meditrans» Петр Овчарски отметил «образцовое взаимодействие» служб, позволившее быстро доставить всех в больницы и избежать смертельных жертв.

Трасса S2 в направлении Конотопы и съезды на S79/S7 были полностью перекрыты. Полиция организовала объезды.

На момент поступления последней информации пожарные с помощью тяжёлой техники поставили автобус на колеса и приступали к «расцеплению» грузовика и пожарной машины. Ожидалось, что устранение последствий и уборка могут занять ещё несколько часов.

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«Белорусские дипломаты в курсе ситуации, направлены соответствующие запросы в польские компетентные органы, информация о наличии среди пострадавших в результате ДТП в Варшаве белорусов уточняется», — проинформировал МИД Беларуси.

Посольство готово оказать белорусам всю необходимую консульско-правовую помощь. Телефон для экстренной связи: +48 660 012 074.

До настоящего времени запросов на горячую линию дипмиссии не поступало.

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