Авария на железной дороге в Польше. Туск не исключил "саботаж"

Опубликовано: 16.11.2025 21:50 , Обновлено: 16.11.2025

В воскресенье утром, 16 ноября, на железной дороге по маршруту Демблин-Варшава в районе города Жичин пооизошел инцидент, который напугал местных жителей и пассажиров поезда. Машинист, правда, вовремя заметил повреждение путей и экстренно остановил состав, предотвратив возможную катастрофу.

При этом в социальных сетях почти сразу появились сообщения о том, что повреждение рельса длиной около 100 см могло быть результатом подрыва, а местные жители якобы слышали звуки взрыва.

На место происшествия съехались спасатели, ремонтные службы и правоохранительные органы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск даже написал в соцсети X: «Возможно, мы имеем дело с актом саботажа».

«Никто не пострадал»

Согласно заявлению полиции Радома, предварительный осмотр подтвердил повреждение участка пути. При этом, как сообщили в полиции, железнодорожное движение было быстро организовано по соседнему пути.

Тем временем официальная позиция министерства внутренних дел Польши оказалась более сдержанной. Пресс-секретарь ведомства Каролина Галецкая опровергла сообщения о взрыве: «Власти не подтвердили информацию о взрыве. Поэтому я категорически отрицаю подобные домыслы».

Галецкая также добавила, что «на данный момент нет оснований говорить об умышленных действиях третьих лиц». По её словам, откололся лишь небольшой фрагмент рельса, а расследованием инцидента занимаются как полиция, так и прокуратура.

«Абсолютно приоритетное» дело: к расследованию подключились спецслужбы

Несмотря на осторожные заявления МВД, к расследованию происшествия подключилось Агентство внутренней безопасности. Представитель министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский сообщил, что сотрудники полиции и АБР работают на месте с самого утра. Он подчеркнул, что «это дело рассматривается как абсолютно приоритетное».