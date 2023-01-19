Авария на ЗАЭС может произойти в любой момент - Гросси

Опубликовано: 19.01.2023 22:05 , Обновлено: 19.01.2023

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обеспокоен тем, как мир самоуспокоился по поводу опасностей, исходящих от захваченной Россией Запорожской атомной электростанции.

АЭС советской эпохи, крупнейшая в Европе, была захвачен российскими войсками в марте и в последние месяцы неоднократно подвергалась обстрелам. Москва и Киев обвиняли друг друга в обстреле ЗАЭС.

Гросси, выступая перед журналистами в Киеве, сказал, что ядерная авария может произойти в любой день, и повторил, что ситуация на станции очень нестабильная.

“Я беспокоюсь, что это становится рутиной, что люди могут поверить, что до сих пор ничего не произошло, так зачем генеральный директор МАГАТЭ воет волком?”, - заявил он. По словам Гросси, его “долг - сделать все, что в моих силах, чтобы предотвратить” аварию на ЗАЭС.