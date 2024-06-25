Ассанж согласился на сделку с Вашингтоном. Чем закончится 15-летняя борьба основателя WikiLeaks?

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Опубликовано: 25.06.2024 08:27 , Обновлено: 25.06.2024

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в понедельник, 24 июня, официально признал себя виновным в разглашении секретной информации, касающейся национальной безопасности США. Это позволило ему покинуть британскую тюрьму и вернуться на родину, но точка в почти 15-летнем противостоянии Ассанжа с американской судебной системой пока не поставлена.

О том, что Джулиана Ассанжа 24 июня освободили из лондонской тюрьмы Belmarsh, в которой тот провёл 1901 день, и он уже покинул Великобританию, сообщила компания WikiLeak. На официальной страничке компании в соцсети Х были опубликованы видеокадры, как Ассанж, подписав документы об освобождении под залог, поднимается на борта самолёта.

По данным агентства Bloomberg, Джулиан Ассанж согласился на сделку с американским правосудием и заявил, что готов признать себя виновным в разглашении военных секретов. Официальные обвинения в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне, как ожидается, будут предъявлены 52-летнему Ассанжу в эту среду, 26 июня, в суде Северных Марианских Островов — территории США в западной части Тихого океана.

Ассанжа ждёт новое тюремное заключение?

Ожидается, что Ассанж будет приговорен к 62 месяцам тюремного заключения. При этом пять лет, которые он провёл в британской тюрьме, оспаривая экстрадицию в США, будут приняты судом в зачёт наказания. Фактически, Ассанж сможет выйти на свободу сразу же после вынесения приговора и официально вернуться в родную Австралию.

[info_b]Первые секретные документы появились на основанном Ассанжем интнерте-сайте WikiLeaks ещё в декабре 2006 года. Эпопея с задержанием и судебными разбирательствами Ассанжа началась после того, как в 2010 году ресурс, ратующий за полную свободу слова и информации, выложил в открытый доступ серию дипломатических телеграмм США и секретные документы о действиях НАТО в Афганистане. [/info_b]

Как отметило Bloomberg, соглашение о признании вины позволит положить конец почти 15-летней борьбе против преследования Ассанжа.

“Это результат глобальной кампании поддержки, охватившей рядовых организаторов, борцов за свободу прессы, законодателей и лидеров всего политического спектра, вплоть до Организации объединенных наций”, — говорится в официальном заявлении Wikileaks по поводу освобождения своего основателя.

В свою очередь CNN, ссылаясь на собственные источники, сообщило о том, что представители ФБР и Минюста США выступали категорически против любой сделки с Ассанжем, если тот не признает своей вины в уголовном преступлении.

Между тем, освобождение Ассанжа из британской тюрьмы уже прокомментировал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Он заявил, что эта сделка оказалась “слишком затянутой и выразил уверенность в том, что дальнейшее тюремное заключение Ассанжа “не принесло бы никакой пользы”.