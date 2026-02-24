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Ассамблея ООН под "бурные аплодисменты" одобрила резолюцию о мире в Украине

Ассамблея ООН под "бурные аплодисменты" одобрила резолюцию о мире в Украине
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Новостная служба ООН сообщила, что Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию A/ES-11/L.17 под названием «Поддержка прочного мира в Украине» со 107 голосами «за», 12 «против» и 51 воздержавшимся. Причем итоги голосования в зале встретили «бурными аплодисментами», сообщает официальный сайт ООН.

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Против резолюции проголосовали такие страны:

  • Беларусь,
  • Россия,
  • Буркина-Фасо,
  • Бурунди,
  • Куба,
  • Республика Конго,
  • Эритрея,
  • Иран,
  • Мали,
  • Никарагуа,
  • Нигерия,
  • Судан.

В своей резолюции Генассамблея ООН призвала к немедленному, полному и безоговорочному прекращению огня между Российской Федерацией и Украиной. Также документ содержит призыв к полному обмену военнопленными, освобождению всех незаконно задержанных лиц и возвращению всех интернированных и гражданских лиц, насильственно перемещенных или депортированных, включая детей.

Среди воздержавшихся были США, Казахстан, Бразилия, Армения, Венгрия, Кыргызстан, Узбекистан, Сербия и другие страны.

До принятия резолюции в целом США предложили отдельно проголосовать по двум пунктам резолюции, но Ассамблея такое предложение отвергла.

Делегат от Украины в ответ сказала, что восприняла «с большим разочарованием предложение делегации Соединенных Штатов». По ее словам, предложенные удаления «вызывают глубокую озабоченность и не могут быть приняты».

«Ослабление или удаление этих формулировок послало бы очень опасный сигнал о том, что эти принципы подлежат обсуждению», — сказала дипломат.

В свою очередь, Россия призвала не принимать резолюцию о прекращении войны, а думать «о дипломатии» и обвинила Украину в «нападении на мирных жителей на территории России».

«Сегодня, когда открылось подлинное окно возможностей для политического урегулирования кризиса на Украине, мы должны говорить, прежде всего, не о заявлениях, а о дипломатии», — заявила представитель Российской Федерации.

Председатель Генеральной Ассамблеи Анналена Бербок (Германия) в выступлении, зачитанном заместителем председателя Ассамблеи, обвинила Россию в нарушении устава ООН.

«Эта война, развязанная постоянным членом Совета Безопасности в грубом нарушении нашего Устава, продолжает причинять невыразимые страдания украинскому народу», — заявила Бербок.

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