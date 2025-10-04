Армия Израиля прекратила наступление в Газе после слов Трампа

Опубликовано: 04.10.2025 11:55 , Обновлено: 04.10.2025

Армия обороны Израиля получила приказ от военного командования прекратить наступательные операции в секторе Газа после слов президента США Дональда Трампа о достижении договоренностей с террористической группировкой ХАМАС.

Информацию об этом подтвердила газета The Times of Israel. При этом израильские военные не отказались от так называемых оборонительных операций. Ранее ЦАХАЛ лишь сообщил, что начальник штаба приказал начать подготовку к «реализации первой фазы плана Трампа по освобождению заложников». Генерал Эяль Замир также приказал войскам «устранить все угрозы».

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС согласился отдать всех живых и мертвых заложников, которых террористы захватили во время набега на Израиль два года назад. В связи с этим глава Белого дома призвал ЦАХАЛ прекратить боевые действия в Газе для вывода заложников.

“Основываясь на заявлении ХАМАСа, я считаю, что они готовы к прочному МИРУ. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли безопасно и быстро освободить заложников! Сейчас это слишком опасно. Мы уже ведём переговоры о деталях, которые необходимо проработать. Речь идёт не только о Газе, речь идёт о долгожданном МИРЕ на Ближнем Востоке», — заявил он в публикации в соцсети Truth Social.

3 октября главари ХАМАСа объявили, что частично приняли ультиматум США в части освобождения всех оставшихся заложников, однако потребовали дальнейших переговоров о судьбе сектора Газа.

Террористы не согласились на то, чтобы какая-либо непалестинская сторона занималась управлением в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на Усаму Хамдана, высокопоставленного представителя ХАМАСа.

Европа поддержала план Трампа

В Европе же поддержали усилия Трампа по установлению мира. «Я выражаю полную поддержку усилиям президента Трампа по установлению мира на Ближнем Востоке», — написала премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Президент же Франции поддержал слова итальянской премьера. «Освобождение всех заложников и прекращение огня в секторе Газа достижимы! Обязательства ХАМАСа должны быть выполнены без дальнейших промедлений. Теперь у нас есть возможность предпринять решительные шаги к миру. Франция будет играть в этом свою полную роль, продолжая свои усилия в ООН совместно с Соединёнными Штатами, израильтянами и палестинцами, а также всеми своими международными партнёрами. Я благодарю президента Трампа и его команду за мобилизацию ради мира», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Ранее Еврокомиссия предложила пакет санкций против Израиля из-за продолжения боевых действий в секторе Газа, которые вызвали гуманитарный кризис в регионе. Тот начал военную операцию в ответ на нападение террористов ХАМАСа и захват заложников в Израиле.

“Ужасные события, ежедневно происходящие в Газе, должны прекратиться. Необходимо немедленное прекращение огня, беспрепятственный доступ всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС”, - заявила ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.