Археологи обнаружили изображения лошадей, которым 16 000 лет

Опубликовано: 19.01.2026 14:05 , Обновлено: 19.01.2026

Археологи обнаружили в пещере Шведский стол в Моравском карсте (Чехия) камень с выгравированными изображениями доисторических лошадей, возраст которых составляет приблизительно 16 000 лет. Это необычайная находка, не имеющая аналогов в Центральной Европе.

Древние гравюры на камне, вероятно, были сделаны в пещере в конце последнего ледникового периода. Возможно, они использовались для ранее неизвестных ритуалов.

Так называемый Шведский стол находится недалеко от чешского города Брно. Сто лет назад в пещере была найдена челюсть неандертальца. На протяжении многих лет там проводились обширные исследования, в ходе которых из-под земли были извлечены сотни кубометров камней и различных фрагментов.

В 2019 году археологи приступили к изучению завалов в рамках обзорного исследования. Именно на этих камнях была найдена доисторическая лошадь.

Изображённая на гравюрах лошадь была одним из важнейших животных ледникового периода как с точки зрения важности для пропитания, так и с точки зрения символики.

Гравюра была создана в то время, когда окрестности пещеры были покрыты не густыми лесами, как сегодня, а так называемой холодной степью, где паслись носороги, стада северных оленей и лошади. Они были далеки от тех, которых мы можем видеть сегодня. Лошадь того времени отдалённо напоминала эксмурских пони.

В исследовании приняли участие австралийские археологи. О гравюре также сообщило престижное международное издание Journal of Paleolithic Archaeology.