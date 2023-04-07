Арестович призвал украинцев сменить Зеленского

🎤 Мнение

Опубликовано: 07.04.2023 15:33 , Обновлено: 04.07.2024

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в Украине нужно избрать нового президента, и Владимир Зеленский на эту роль не подходит. Все потому, что ему не удалось победить коррупцию.

По его мнению, Украине нужен лидер, который «не ворует сам и не даст этого делать другим». А Владимир Зеленский так и не смог обуздать свое окружение.

«Ну, он до конца не поборол коррупцию, примеров большое количество. Понятно, что можно сказать, что война, что было две волны ковида. Но, с моей точки зрения, война как раз хороший повод применить экстраординарные меры и разобраться с коррупцией. Но как мы видим, еще, к сожалению, не до конца», - заявил Алексей Арестович в разговоре с Юлией Латыниной.

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Он напомнил о недавней истории, когда главу Запорожской ОВА обвиняли в том, что он «воровал гуманитарку вагонами».

«Украине нужно всего лишь одно: ни союз с Польшей, ни с США. Им нужно, чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать», - утверждает Алексей Арестович.