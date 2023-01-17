Арестович после скандала с российской ракетой подал в отставку

Опубликовано: 17.01.2023 12:15 , Обновлено: 17.01.2023

Советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович после скандала с падением российской ракеты на жилой дом в Днепре извинился, а после подал заявление об увольнении.

Сначала он написал пост, в котором назвал свое заявление о сбитии российской ракеты украинским ПВО в Днепре «серьезной ошибкой». И извинился перед людьми, которых ранили его слова.

«Я сегодня хочу реально извиниться, реально принести извинения родственникам и близким погибших и пострадавших. Жителям Днепра, которые лично переживают эту трагедию и которые слышали один взрыв, знают, что ракета была одна. А также всем украинцам и не украинцам, которых мои слова тоже задели», — заявил он.

А позже опубликовал фото заявления об увольнении.

«Хочу показать пример цивилизованного поведения. Принципиальная ошибка, значит, в отставку», — прокомментировал он.

Напомним, вечером 14 января советник заявил, что на дом в Днепре упала российская ракета после того, как ее подбила украинская ПВО. Это вызвало скандал и опровержения со стороны военного командования, где утверждают, что российская ракета летела прямо в жилой дом и не сбивалась.

Его слова также стали поводом для Кремля обвинить в падении российской ракеты на жилой дом в Днепре украинские силы ПВО.