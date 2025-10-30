«Анти-Грета Тунберг» попросила политического убежища в США из-за "преследования" в Германии

Опубликовано: 30.10.2025 10:16 , Обновлено: 30.10.2025

Молодая немецкая активистка Наоми Зайбт, известная в медиапространстве как «анти-Грета Тунберг», подала прошение о предоставлении политического убежища в Соединенных Штатах. Она утверждает, что на родине её жизнь и свобода под угрозой из-за правых взглядов и критики климатической политики.

«Я подала заявление на предоставление убежища и сейчас нахожусь здесь на законных основаниях в ожидании слушания, — заявила Зайбт. — Моя цель — в конечном итоге стать гражданином США, потому что эта страна дала мне столько надежды».

История 27-летней Зайбт — это путь от обычного интернет-скептика до политической беженки, чью просьбу о защите публично поддержал Илон Маск. Впрочем, становление “анти-Греты” омрачилось несколькими скандалами и журналистскими расследованиями.

От «климатического скептика» до «жертвы преследований»

Широкую известность Зайбт получила в 19 лет, когда её консервативные взгляды на климат и миграцию стали противовесом глобально популярной шведской эко-активистки Греты Тунберг. Немецкие СМИ быстро прозвали ее «анти-Грета», что девушке очень не нравилось.

«Немецкие СМИ демонизировали меня, создав образ какого-то Антихриста Греты Тунберг, — говорит Зайбт. — Но я — Наоми Зайбт, и я хочу, чтобы меня принимали такой, какая я есть, а не как марионетку».

Её стремительный медийный взлет был тесно связан с американским Институтом Хартленда — влиятельным консервативным аналитическим центром, известным своим лоббированием интересов нефтяной индустрии. Именно это связь дала её критикам основание утверждать, что её образ был «спроектирован» и финансировался политическими оппонентами «зелёного курса».

Впрочем, в последние годы её риторика сместилась с климатических вопросов на более мрачные темы. Сегодня она описывает Германию как государство, где инакомыслие подавляется.

«В 2024 году я узнала, что немецкая разведка годами шпионила за мной, — утверждает она. — В то же время я постоянно получала угрозы смерти от «Антифы». Когда же я обратилась в полицию, мне сказали, что ничего не могут сделать, пока меня не изнасилуют или не убьют».

Официального подтверждения этих заявлений от немецких властей не поступало. В Германии действуют строгие законы о защите данных, и подобная информация редко становится публичной.

Неожиданный союзник в лице Илона Маска

Поворотным моментом в её истории стало внимание самого миллиардера Илона Маска. После того как Зайбт заявила о поддержке правой партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Европарламент, миллиардер начал публично делиться её постами в своей социальной сети X.

«Мы регулярно общаемся, — рассказала Зайбт о своих контактах с Маском. — Илон боится ехать в Европу и знает, насколько высок уровень угрозы. Он лично подтвердил мне это. Когда я приняла решение подать на убежище, я сообщила ему, и он поддержал мой выбор».

Публичная поддержка Маска придала её истории международный резонанс и сделала её дело одним из самых обсуждаемых.

Скандалы и тени прошлого

Путь Зайбт к известности был омрачён несколькими скандалами. В начале её карьеры одно из её видео активно распространялось на неонацистском ресурсе Daily Stormer, что заставило её публично дистанцироваться от подобной аудитории. Кроме того, её ранние высказывания на тему «научного расизма» вызвали волну критики.

Теперь, находясь в США, Наоми Зайбт надеется оставить эти скандалы в прошлом. Её дело теперь в руках американской иммиграционной системы, где ей предстоит доказать, что её опасения стать жертвой политических репрессий в Германии — не просто слова, а суровая реальность.