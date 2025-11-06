Анджелина Джоли приехала в украинский Херсон. Не обошлось без казусов

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Опубликовано: 06.11.2025 08:17 , Обновлено: 06.11.2025

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая является послом доброй воли детского фонда ООН, ЮНИСЕФ, на днях посетила украинский Херсон. Об этом сообщили украинские и западные СМИ, а бывший депутат городского совета Херсона Виталий Богданов опубликовал в соцсетях фотографии с актрисой в бронежилете. Сам визит не обошёлся без драматических инцидентов.

По данным украинских СМИ, голливудская звезда посетила в Херсоне роддом и детскую больницу. По соцсетям разлетелись фото, на которых актриса общается с детьми и сотрудниками украинских учреждений. При этом видно, что на Джоли был надет бронежилет, а сопровождали её охранники.













С последними и был связан один драматический инцидент. По данным издания POLITICO, Джоли не уведомила украинские власти о своём намерении посетить страну и въехала в Украину через один из наземных пограничных пунктов. Ссылаясь на некоего неназванного высокопоставленного украинского чиновника POLITICO сообщило, что у одного из членов группы Джоли произошёл инцидент с сотрудниками Николаевского ТЦК.

[inf]ТЦК - это территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведёт воинский учёт и, в числе прочего, отвечает за мобилизацию населения.[/inf]

По информации POLITICO, один из водителей кортежа Джоли оказался гражданином Украины, офицером запаса. По информации некоторых украинских СМИ, у мужчины при себе не оказалось военно-учетных документов, поэтому ему пришлось проехать в ТЦК города Южноукраинск «для уточнения данных». По некоторым данным, у мужчины не оказалось и документов, дающих ему право на отсрочку от мобилизации, поэтому его могут забрать служить в армию.

Впрочем, эту информацию ни сама актриса, ни украинские власти пока официально не подтверждали. Сама Джоли, как и другие её сопровождающие, как утверждают украинские СМИ, работе сотрудников ТЦК не препятствовали. Сама Джоли также была замечена в здании военкомата.

Кстати, для Джоли это уже не первый визит в Украину после начала активных боевых действий. В апреле 2022 года актриса также в статусе посла доброй воли ЮНИСЕФ, организации, которая занимается защитой прав детей во всем мире, приезжала с гуманитарной миссией во Львов.