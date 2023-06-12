Американскому производителю Oreo и Toblerone объявили бойкот на Западе

Опубликовано: 12.06.2023 16:50 , Обновлено: 12.06.2023

Компания, производящая такие известные сладости, как печенье Oreo и шоколад Toblerone, столкнулась с самым настоящим бойкотом в Западной Европе, особенно в Скандинавском регионе. Mondelez International обвинили в отказе от ухода с российского рынка из-за войны в Украине.

Авиакомпании SAS и Norwegian Air, сеть отелей Strawberry, судоходная группа Fjord Line и Норвежская футбольная ассоциация заявили, что прекратят продажу продукции Mondelez.

Базирующаяся в США компания обратилась с просьбой о встрече с норвежским правительством. Управляющие компанией хотят объяснить , почему остались в РФ.

Mondelez заявила, что не продает продукцию российского производства в Норвегии и поддерживает лишь “ограниченную” деятельность в России, одновременно прекращая инвестиции и рекламу и осуждая войну.

Там утверждают, что хотят придерживаться только формальных санкций, а любые принципы деятельности компании должны основываться на объективных критериях. Там напомнили, что санкции США и ЕС не запрещают компаниям вести деятельность в России.

Впрочем, некоторые западные компании продали свои российские активы после вторжения в Украину, в то время как Mondelez была среди тех, кто остался, несмотря на противодействие сотрудников в других странах.