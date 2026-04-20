Американские военные взяли на абордаж иранское судно

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Опубликовано: 20.04.2026 08:01 , Обновлено: 20.04.2026

Морские пехотинцы США захватили грузовое судно, когда оно пыталось пройти блокаду и направиться в иранский порт недалеко от Ормузского пролива.

Трамп заявил, что США открыли огонь по машинному отделению судна после того, как его экипаж «отказался слушать».

На недавно опубликованных кадрах, снятых в воскресенье, видно, как американские морские пехотинцы спускаются на веревках с вертолета для захвата иранского грузового судна «Туска».

На кадрах также видно, как они покидают на вертолете десантный корабль USS Tripoli.

Ранее, стало известно, что двигательная установка «Туски» была выведена из строя после того, как эсминец USS Spruance открыл огонь по машинному отделению корабля из своей пушки Mark 45.

Американские силы заявляют, что в течение шести часов неоднократно предупреждали корабль.

Между тем, иранские государственные СМИ заявили, что грузовое судно все же успешно прорвало блокаду.

Тем временем Тегеран отверг новые переговоры после угроз Трампа: Иран отказался от проведения второго раунда переговоров с США, несмотря на то, что Дональд Трамп предположил, что прямые переговоры состоятся в Пакистане в понедельник.

Он планировал направить своего вице-президента Джей Ди Вэнса для руководства переговорами. Трамп также возобновил свою угрозу «вывести из строя» иранские электростанции и мосты, если иранский режим не достигнет соглашения о прекращении войны. Конец перемирия быстро приближается, и Трамп предупреждает, что может не продлить его после среды.