Американские военные корабли вошли в Ормузский пролив, несмотря на угрозы Ирана

Опубликовано: 11.04.2026 20:47 , Обновлено: 11.04.2026

Минобороны США объявило, что два американских военных корабля прошли через Ормузский пролив и начали действовать в Персидском заливе.

“Эсминцы USS Frank E. Peterson (DDG 121) и USS Michael Murphy (DDG 112) прошли через Ормузский пролив и действовали в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению полной очистки пролива от морских мин, ранее установленных Корпусом стражей исламской революции Ирана”, - написала глава Пентагона Пит Хегсет.

Ранее Иран предупредил американский военный корабль, что тот будет атакован в течение 30 минут, если пересечёт Ормузский пролив

В Тегеране утверждают, что после предупреждения одно американское судно отступило.

Ранее Axios сообщал, что несколько кораблей ВМС США пересекли пролив, и это действие не было согласовано с Ираном.

Дональд Трамп, похоже, подтвердил это, добавив, что американские военные начали зачистку пролива. Однако Иран отрицает, что какое-либо американское судно проходило через пролив.