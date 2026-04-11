Американские военные корабли вошли в Ормузский пролив, несмотря на угрозы Ирана
Минобороны США объявило, что два американских военных корабля прошли через Ормузский пролив и начали действовать в Персидском заливе.
“Эсминцы USS Frank E. Peterson (DDG 121) и USS Michael Murphy (DDG 112) прошли через Ормузский пролив и действовали в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению полной очистки пролива от морских мин, ранее установленных Корпусом стражей исламской революции Ирана”, - написала глава Пентагона Пит Хегсет.
Ранее Иран предупредил американский военный корабль, что тот будет атакован в течение 30 минут, если пересечёт Ормузский пролив
В Тегеране утверждают, что после предупреждения одно американское судно отступило.
Ранее Axios сообщал, что несколько кораблей ВМС США пересекли пролив, и это действие не было согласовано с Ираном.
Дональд Трамп, похоже, подтвердил это, добавив, что американские военные начали зачистку пролива. Однако Иран отрицает, что какое-либо американское судно проходило через пролив.