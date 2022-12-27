Американец, обучавший украинских бойцов, обвинил их в «зверствах»

🎥 Видео

Опубликовано: 27.12.2022 16:58 , Обновлено: 27.12.2022

Бывший командир спецназа Морской пехоты США Эндрю Милберн, который ранее обучал украинских военных, обвинил их в коррупции и «зверствах», а также обматерил.

«Украина — это «коррумпированное, е####### [сумасшедшее] общество», которым управляют «[неадекватные] люди», — заявил он.

Милберн обвинил украинских солдат в том, что они «убивают сдавшихся чуваков», совершают «зверства» и выкладывают их в Сеть, нарушая международные конвенции.

«Нельзя публиковать такие материалы, а украинцы всегда показывают то, что они творят с пленными. Не говоря уже о прочих нарушениях законов ведения войны. Убивать русских пленных это…», — сказал экс-спецназовец и развел руками.

Хотя, как отметило издание «Страна», в том же интервью Милберн похвалил украинских военных за храбрость и инициативность в бою.

Видео со словами бывшего полковника стали активно обсуждать в Twitter после того, как на отрывок внимание обратил американский журналист Макс Блюменталь. Хотя оно появилось в Сети месяц назад.

After months in Ukraine training soldiers, Ret Col Andrew Milburn of @TheMozartGroup mercenary firm gets sauced on camera & spills the beans:

Ukraine is a “corrupt, fucked-up society” run by “fucked-up people”

Ukrainian soldiers “kill dudes who surrendered,” commit “atrocities” pic.twitter.com/MhKljQwQpq

— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) December 26, 2022

Ранее Милберн заявлял, что руководит «группой Моцарта» в Укриане. По его словам, в боевых действиях американские отставники не участвуют, но тренируют украинских бойцов и ведут волонтерскую работу.