Американцы потребовали от НАСА компенсацию за упавший на их дом обломок МКС. Сколько запросили?

Опубликовано: 27.06.2024 14:48 , Обновлено: 27.06.2024

Семья из Флориды подала в суд на НАСА после того, как на их дом упал обломок Международной космической станции. Это случилось в марте текущего года: кусок металла проделал дыру в крыше и полу. Теперь американцы намерены отсудить у Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства кругленькую сумму.

Адвокаты истцов заявили, что дело против НАСА является, по сути, первым в своём роде, а потому должно положить начало для подобных исков в будущем, ведь космический мусор стал “реальной и серьёзной проблемой”. Семья американцев потребовала 80 тысяч долларов в качестве компенсации за стресс, который “это событие оказало на их жизнь”.

Один из адвокатов отметил, что его клиенты были “благодарны, что никто не получил физических травм”, однако все понимали, что “ситуация, близкая к промаху” могла быть “катастрофической”.

“Если бы обломок упал на несколько метров ближе, это могло вызвать серьёзные травмы вплоть до летального исхода”, — заявили адвокаты пострадавших.

НАСА в свою очередь сообщило, что обломки упали после того, как наземные диспетчеры использовали робота на космической станции, чтобы освободить грузовой поддон с “устаревшими батареями” в марте 2021 года. По словам учёных, оборудование должно было полностью сгореть в атмосфере Земли 8 марта, однако часть его “пережила” повторный вход и повредила дом во Флориде. Кусок обломка МКС, упавшего на жилой дом, весил около 725 граммов, передал британский телеканал Sky News.

Ранее Telegraf.news писал, что в Германии представили ноу-хау для борьбы с очередями в туалет — женские писсуары розового цвета. Ожидается, что разработка датской компании даст возможность сократить ожидание на массовых мероприятиях, где по статистике 90% нуждающихся — женщины. Также подобные конструкции начали устанавливать на улицах страны.

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