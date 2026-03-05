Алиев обвинил Иран в терроризме

Опубликовано: 05.03.2026 15:28 , Обновлено: 05.03.2026

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил после инцидента с ударами двух дронов в Нахичеване. Он назвал атаку БПЛА терактом. Алиев заявил, что Азербайджан не присоединится к войне против Ирана из-за сегодняшней атаки дронов, но потребовал объяснений и извинений.

“Сегодня Иран совершил террористический акт против территории Азербайджана и азербайджанского государства. Территория Нахичеванской Автономной Республики была обстреляна Ираном с использованием беспилотных летательных аппаратов”, - заявил Алиев на заседании совета безопасности.

По его словам, целью ударов были гражданские объекты.

«Азербайджанская сторона должна получить объяснения от иранских официальных лиц, должны быть принесены извинения, а виновные в этом террористическом акте должны быть привлечены к уголовной ответственности», — добавил президент Азербайджана.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади отверг обвинения.

«Исламская Республика Иран не наносила ударов по Азербайджанской Республике, — заявил Гарибабади в комментариях, опубликованных иранским информационным агентством «Тасним». - Мы не наносим ударов по соседним странам».

“Политика Ирана заключается лишь в нанесении ударов по военным базам его врагов”, - которые действуют в регионе и используются для нападения на Иран.

Тем не менее в Азербайджане возбуждено уголовное дело после атаки БПЛА на Нахичевань, сообщили в Генпрокуратуре страны.