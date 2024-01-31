"Абсурд" и "уродство" — Реконструкция пирамиды в Египте вызвала ярость туристов со всего мира

🎥 Видео

Опубликовано: 31.01.2024 14:41 , Обновлено: 31.01.2024

В Египте начали реконструкцию пирамиды Менкаура (Микерина) в Гизе. Но после того, как она была облицована гранитными блоками, эксперты и туристы раскритиковали проект.

В Сети появились несколько видео, как рабочие устанавливают грубые и массивные гранитные блоки в основание пирамиды, которая находится рядом со сфинксом. Многие эксперты сравнили это с «выпрямлением Пизанской башни».

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Вызвали такие действия и гнев комментаторов, которые написали в соцсетях об «уродливой» эстетике пирамид. А египтолог Моника Ханна заявила: «Невозможно! Единственное, чего не хватало, — это добавить черепицу к пирамиде Менкаура! Когда мы прекратим абсурд в управлении египетским наследием?.

«Все международные принципы ремонта запрещают такое вмешательство», — добавила она.

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